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Инцидент случился на территории села Борщево, находящемся в Панинском районе. ЧП произошло 3 января. Пожарные прибыли быстро, и всё-равно опоздали.

Под Воронежем пожар в частном доме унёс жизнь 83-летней жительницы. Он произошёл среди бела дня.

После того, как спасатели справились с пламенем, они обнаружили мёртвую пенсионерку. Вероятнее всего, причиной смерти стало отравление угарным газом.

Очевидцы уже проинформировали, перед самым пожаром пенсионерка ходила в магазин. Помимо того, они сообщили о неисправном холодильнике у пожилой женщины.

Скорее всего, причиной трагедии стало возникшее в нём короткое замыкание.