В Москве сын после Нового года чуть не убил мать манной кашей

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Достаточно странным оказался инструмент «разборок» при обычной семейной ссоре. Однако, он привёл к вполне существенным травмам.

В Москве мужчина после празднования Нового года чуть не убил свою мать-пенсионерку. Для этого он воспользовался манной кашей.

По данным правоохранителей, у родственников утром 1 января произошёл достаточно серьёзный конфликт. Мужчина, скрывшийся на некоторое время с глаз матери, взял с плиты кастрюлю с горячей манной кашей и сзади облил ею пенсионерку.

После этого пожилую женщину пришлось госпитализировать. У неё зафиксированы ожоги обеих рук и левого предплечья со 2-й степенью тяжести.

Пострадавшая до сих пор в госпитале, и когда её выпишут, пока не известно.

В очередной раз подтверждается истина, что не стоит поворачиваться к горящей плите спиной. В особенности, если на ней что-то готовится.

Правоохранители приступили к расследованию инцидента.

Что стало причиной ссоры родственников, пока не известно.