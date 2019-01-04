В Москве пиццерию ограбил самый интеллигентный вор

Сегодня, 14:55

На северо-западе столицы произошло ограбление пиццерии «Папа Джонс». Сотрудники уверяли, что вор был нежен и еще и извинялся.

Похоже, новогодние праздники несколько вымотали некоторых жителей Москвы и именно этот факт заставил мужчину решиться на преступление, которое он совершал без особого умения, да еще и извинялся переедет сотрудниками заведения общественного питания. Оказалось, что вор зашел в «Папа Джонс» со служебного входа и приставил пушку к администратору заведения, под прицелом оказался и курьер, который находился рядом.

Мужчине удалось забрать всего 15 тысяч рублей и после совершения такого противоправного действия, он тактично извинился и ушел. Руководство пиццерии обратилось за помощью в правоохранительные органы, предоставили им видео, которое было снято камерами безопасности. Все же личность преступника пока не удалось установить, лицо свое он скрыл за маской.

Единственным шансом найти его, является его совесть, ведь сотрудники пиццерии рассказывают, что это был просто гангстер-романтик. Известно, что клиенты. которые находились в зале в момент преступления, не пострадали и даже не подозревали о воре с пистолетом.