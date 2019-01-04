В Санкт-Петербурге на станции метро «Сенная площадь» в руках пассажира взорвался вейп

Сегодня, 11:51

Молодой человек получил ожоги кисти и шок от взрыва вейпа, который находился в его руках. Все же от госпитализации пострадавший отказался.

Вчера 3 января на станции метро «Сенная площадь» в Санкт-Петербурге произошло происшествие, которое может стать уроком для любителей пара. Очевидцы сообщили, что неожиданно для всех, кто находился на платформе, раздался громкий взрыв, который напугал многих людей – они просто начали уходить с платформы.

Как оказалось, что взорвался вейп в руках молодого человека. Вред получил только любитель дыма, а вот находящиеся рядом с ним пассажиры не пострадали. Сам парень получил ожог кисти руки, ему оказали медицинскую помощь на месте, но от поездки в больницу он отказался.

В пресс-службе метрополитена Петербурга подтвердили данное чрезвычайное происшествие и сообщили, что это произошло из-за неосторожности молодого человека. Он обратился за помощью к сотрудникам метрополитена. У пострадавшего ожоги рук и шоковое состояние. От госпитализации он отказался.

Напомним, что ранее сообщалось, что вблизи станции метро «Приморская» в руках у подростка сработало взрывное устройство. Очевидцы указали на то, что это произошло после того, как юноша поднял какой-то предмет с земли.