В Магнитогорске опознаны тела всех погибших в результате обрушения подъезда многоэтажки

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В результате трагедии пострадали 39 человек, спасательная операция была завершена 3 января. Теперь будут разбираться завалы, под которыми еще остались тела домашних любимцев.

Заместитель министра МЧС России Александр Чуприян сообщил о завершении спасательной операции после обрушения подъезда многоэтажного дома в Магнитогорске. По официальным данным погибшими считается 39 человек, тела которых уже опознаны, а первые погребальные панихиды пройдут уже сегодня 4 января.

Спасатели рассказали о том, что чудо помогло выжить в трагедии не только взрослым и детям, но и животным, которых доставали из под завалов с травмами, но живыми. Чуприян сообщил, что спасательная операция была сложной из-за рисков обрушения конструкций здания. Однако никто из спасателей и волонтёров не пострадал. Он также отметил помощь властей города за обеспечение техникой и горюче-смазочным материалом.

Напомним, обрушение одного из подъездов жилого десятиэтажного дома по проспекту Карла Маркса в Магнитогорске произошло 31 декабря в четыре утра по местному времени. В результате погибли 39 человек, шестеро пострадали, среди них 10-месячный младенец.

Как известно, власти на погребение на каждого человека выделяют более 30 тысяч рублей. Также все пострадавшие семьи получат компенсации, которые помогут им начать жизнь заново.