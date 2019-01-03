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Ему пришлось экстренно зашивать ягодицы. Хорошо, что дежурная бригада медиков была «в порядке».

Воронеж снова отжигает: Врачи спасали мужчину, севшего в новогоднюю ночь на стакан и травмировавшего свою «пятую точку».

Развлечения со стоящим на полу стаканом известны давно. Видимо, один из мужчин просто был уже в состоянии участвовать в таких конкурсах.

Сначала он не удержался на ногах и упал, сев своими ягодицами прямо на стакан. Да так неудачно, что тот разбился и порезал их своими осколками.

Крови было немало, испугу тоже. Однако, всё обошлось благополучно. Мужчине оказали необходимую помощь, после которой он был отпущен домой.