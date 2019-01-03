Инцидент произошёл в строении с адресом улица Косинская,3. В одной из квартир неожиданно вспыхнуло пламя.
В Москве при пожаре в жилом доме спасли 14 человек. Там загорелась квартира №3. Все, кто проживали выше неё, были срочно эвакуированы.
Всего таковых оказалось 14 жильцов, среди которых трое являются детьми.
Сообщается что возгорание, после того, как полыхнула мебель, распространилось на площадь 5 м2. Что стало его причиной, устанавливается.
Информации о пострадавших пока нет.
Возгорание полностью ликвидировано. Угрозы для домовых конструкций этот инцидент не представляет.