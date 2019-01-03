В Ростове-на-Дону умер пожилой мужчина во время катания на коньках

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67-летнему мужчине стало плохо прямо во время катания на льду. Он потерял сознание и упал.

Трагический инцидент произошел в Ростове-на-Дону на катке в парке им. Октябрьской революции 3 января. Люди, находившиеся рядом с пожилым мужчиной, вызвали «скорую». Но, как говорят очевидцы, медики ехали на вызов не менее 40 минут.

Врачи «скорой помощи» не смогли привести в чувство пострадавшего и отвезли его в больницу. Но и в медицинском учреждении ничего поделать не смогли – человек скончался. Есть короткое видео об инциденте.

Медики не сообщили, почему человеку стало плохо. Вероятно, у него было больное сердце.

В парке им. Октябрьской революции, в центре Ростова-на-Дону, расположен каток «Ледоград». Площадь льда составляет 1250 кв. м., катание происходит под музыку. Существует возможность индивидуальных и групповых тренировок, работает детская школа фигурного катания.

Это все – позитивные моменты, но почему-то на катке не предусмотрена возможность оказания первой медицинской помощи.

К скорости реагирования на вызов «скорой» - тоже огромная претензия. Как можно ехать в самый центр города целых 40 минут, непонятно.