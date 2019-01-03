В Курске подростки разгромили подъезд на проспекте Клыкова

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Жители дома шокированы таким поведением молодежи. В качестве подтверждения своих слов они выложили в социальных сетях фотографии с поврежденными ящиками, предназначенными для хранения пожарных рукавов.

Жители Курска обсуждают в социальных сетях ситуацию, которая произошла в подъезде одной из многоэтажек на проспекте Клыкова. Оказалось, что 1 января подросткам совсем нечем было заняться и они решили пройтись по подъезду 64-го дома, но вот занятие они выбрали себе не совсем правильное.

Ребята решили заняться вандализмом и испортили ящики, которые предназначаются для хранения пожарных рукавов. Жильцы опубликовали снимок с поврежденными ящиками для хранения пожарных рукавов. Также была оторвана коробка от сигнализации и сломан щиток интернета. За помощью жильцы решили обратиться в полицию, ведь ущерб нанесен не малый.

В УМВД России по Курской области сообщили, что удалось установить личности несовершеннолетних подростков, разломавших ящики для пожарных рукавов в доме на проспекте Клыкова. Хотя злоумышленники и пытались скрыть свои лица, нарядившись в костюмы новогодних «колядовщиков», благодаря камерам наблюдения стражи порядка смогли опознать участников противоправного деяния. Кстати недавно полиция выявила и молодых людей, разгромивших почтовые ящики в одном из домов на том же проспекте. Родственники устроившей погром молодежи поспешили возместить ущерб.