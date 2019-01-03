«Уроки «Зимней вишни»: В Кузбассе срочно эвакуировали крупный ТЦ

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Поводом для этого стало то, что в здании произошло срабатывание пожарной сигнализации. Хорошо, что уроки из трагедии «Зимней вишни» не забыты.

В Кузбассе срочно эвакуировали крупный ТЦ «Фабрика». Он находится в городе Ленинск-Кузнецкий. Инцидент произошёл 2 января вечером.

Посетители по-разному отзываются о работе персонала и подготовленности помещений. Те, кто в этот момент находились в кинозале, отметили, что после того, как сработала сигнализация, свет в помещении не включился.

Также не работала подсветка табло «Выход». Люди подсвечивали дорогу собственными мобильниками. Однако, все отмечают, что паники и давки при выходе не было.

А вот те, кто развлекались со своими детьми на территории батутного центра, напротив, отметили отличную и слаженную работу персонала заведения. Дети были эвакуированы в течение одной минуты.

Как уже отозвались посетители Сети, в кафе этого ТЦ частенько срабатывает противопожарный датчик. Дело видимо, в дыме из-за пригорающего на кухне масла.

К счастью, на этот раз обошлось. Однако, выявленные недоработки необходимо срочно устранять, чтобы уроки «Зимней вишни» не пришлось учить заново.

О количестве эвакуированных не сообщается.