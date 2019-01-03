В Подмосковье разрыв петарды сломал ребенку кисти

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Новогодние праздники приносят не только радость, но и сопряжены с грустными событиями. Так, в Московской области мальчик пострадал от разрыва петарды и находится в больнице.

В Воскресенском районе Подмосковья 11-летний мальчик пострадал от взорвавшейся у него прямо в руках петарды. На место происшествия прибыли медики скорой помощи, которые и доставили пострадавшего в ближайшую больницу. Врачи диагностировали у школьника перелом правой руки, сильные ожоги грудной клетки и лица, а также перелом носа. Врачи делают все возможное для облечения состояния подростка. Точной информации о том, как себя чувствует пациент, на данный момент нет.

Во всех деталях трагедии разбираются сотрудники правоохранительных органов, которые проводят проверку по данному факту. Сообщается, что происшествие случилось вчера, 2 января, по предварительной версии, из-за несоблюдения правил техники безопасности во время запуска пиротехнических средств. Полицейские выясняют, где же ребенок взял петарды.