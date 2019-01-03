Россияне пожертвовали пострадавшим в Магнитогорске 7,1 млн рублей

Сегодня, 11:26

Средства переводились на специально открытый благотворительный счёт. Губернатор заверил, что отчёты о его расходовании будут публичными.

Сердобольные россияне пожертвовали пострадавшим при обрушении подъезда в Магнитогорске внушительную сумму. Она уже составила 7,1 млн рублей.

Начало первых выплат пострадавшим и семьям с погибшими планируют начать 4 января. Информацию об этом разместил возглавляющий Челябинскую область Борис Дубровский посредством своего Telegram-канала.

Любой, желающий помочь людям, попавшим в Магнитогорске в страшную беду, может перевести деньги на благотворительные счета. Их номера содержит официальный сайт городской мэрии.

Распределение средств с них будет осуществляться под контролем регионального министерства, занимающегося социальными отношениями.

На данный момент, согласно официальным данным, количество погибших при обрушении подъезда достигло 38 человек, среди которых 6 детей. Информация о точном количестве пострадавших пока отсутствует.

Основная версия обрушения – взрыв бытового газа. Он случился в ночное время, когда люди спали.