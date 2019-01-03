Список может врать: Под завалами дома в Магнитогорске может быть гораздо больше людей

Сегодня, 11:07

Точная информация о количестве погибших появится только после того, как спасатели полностью разберут завалы.

В данный момент спасатели работают на месте трагедии в Магнитогорске. До сих пор точно не известно количество жертв обвала подъезда многоэтажки. Спасатели сообщают, что данные о числе погибших, которые занесены в список, могут кардинально отличаться от реальности. Точная информация появится только когда спасательная операция будет завершена.

В данный момент, по данным МЧС, четыре человека числятся как пропавшие без вести. Работы на месте трагедии будут вестись до тех пор, пока спасатели не убедятся, что людей под завалами больше нет.