В Подмосковье 59-летняя женщина насмерть замёрзла на могиле сына

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Её обнаружили на территории городского кладбища без сознания. Медикам не удалось спасти пострадавшую. Предварительная версия смерти – переохлаждение.

В Подмосковье 59-летняя женщина, посетившая могилу сына, насмерть замёрзла рядом с ней. Тело было найдено обеспокоенными её долгим отсутствием родственниками.

Они знали, куда женщина намеревалась сходить, и сразу отправились туда. Увидев, что произошло, они вызвали «скорую помощь». Медики прибыли быстро, но спасти пострадавшую уже не представлялось возможным.

Был ли причиной этому излишне выпитый алкоголь, или что иное, предстоит разбираться следствию.