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Сообщается, что в квартире перед этим было достаточно шумно. Видимо, хозяева и гости продолжали встречать Новый год.

В Ставрополе разбился выпавший с 21 этажа молодой человек. Это произошло ночью на территории ЖК «Шоколад».

Известно, что погибший приехал туда в гости из Михайловска вместе с супругой. В ходе празднования он решил выйти на общий балкон, чтобы перекурить.

Видимо, он не удержался на ногах. При падении с такой высоты шансов выжить, практически, не было.

Официальные комментарии инцидента от правоохранителей пока не поступали.