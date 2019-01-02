В Ленобласти мужчина обнаружил тело девушки на крыше своего авто

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Странное происшествие случилось в Кудрово. Сотрудники полиции разбираются в причинах трагедии.

Вчера, 1 января владелец автомобиля Kia Rio на крыше собственного транспортного средства нашел тело абсолютно посторонней ему девушки. На место инцидента он вызвал сотрудников полиции, который занялись расследованием. Мужчина рассказал полицейским, что девушка лежала на спине. Она была одета в черную спортивную куртку, фиолетовый халат и разноцветные носки.

Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.