В омской маршрутке мать забыла дочку

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1 января омские полицейские разыскивали родителей девочки, которую те забыли в маршрутном такси. Оказалось, что женщина прибыла в город с девочками 3 и 8 лет для празднования Нового года.

В одно из отделений полиции Омска обратилась женщина, которая заявила о пропаже своей дочери. Установлено, что 40-летняя жительница поселка Шербакуль прибыла в город вместе со своими дочерьми трех и восьми лет для празднования новогодних праздников.

Женщина села с детьми в маршрутное такси на остановке «Площадь Ленина», но ошиблась – транспортное средство направлялось в противоположном направлении и она вышла на первой же остановке с малышкой на руках, а вот старшую дочку попросту забыла. Уже на улице мать обнаружила, что дочь уехала в маршрутке в неизвестном направлении. Женщина не запомнила ни номер микроавтобуса, ни его маршрут. Прохожие посоветовали матери не паниковать, а немедленно обратиться за помощью в полицию.

Полицейские выехали на конечные остановки общественного транспорта. Вскоре поступила информация о том, что ребенок обнаружен в микроавтобусе, следовавшем в районе СК «Арена-Омск». Потерявшуюся девочку вернули родителям, с которыми была проведена профилактическая беседа с целью предотвращения подобных случаев.