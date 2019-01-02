В Ставрополе петарда взорвалась в руках школьника

Сегодня, 11:07

Ребенок получил рваные раны и урок на всю жизнь. Теперь любовь к петардам у него пройдет навсегда.

Новогодние праздники не всегда сопряжены с позитивными эмоциями. Если не соблюдать правила безопасности, то закончить торжество можно в больнице, что и произошло с 12-летним жителем Ставрополя. Мальчик за несколько часов до наступления Нового года решил порадовать себя салютом и поджег хлопушку, но вот выбросить ее вовремя не сумел и петарда взорвалась в руках школьника.

После инцидента ребенок был доставлен в больницу, где медики диагностировали у него многочисленные рваные раны рук. Сообщается, что на данный момент жизни и здоровью мальчика ничего не угрожает, правда теперь ему вряд ли захочется запускать петарды снова.

В краевом управлении полиции по факту инцидента сотрудники ведомства проводят проверку, в результате которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. Как известно, во время новогодних праздников такие происшествия случаются довольно часто из-за нарушения техники безопасности во время запуска петард.