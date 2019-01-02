Страшное знамение в Магнитогорске: Череда техногенных катастроф продолжит рушить Россию в 2019

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Страна начнет Новый год со скорби и траура по погибшим людям, что пугает и беспокоит суеверных жителей страны.

2018 год подходит к концу, и завершится он вовсе не на позитивной ноте. Для многовековой истории России он станет лишь мгновением, однако на общем фоне, к сожалению, будет выделен темным цветом. Пожар в Кемерово, крушение Ан-148, атака на керченский колледж, взрыв на шахте в Соликамске и в жилом доме Магнитогорска — эти трагедии в 2018 году унесли жизни сотен людей. Многие ключевые события хочется стереть со страниц бытия, ведь они стали очень горькими, тяжелыми уроками для всех россиян, и оттеснили на задний план весь позитивный опыт.

Первым ударом стало крушение Ан-148 11 февраля. Пилоты потеряли управление над лайнером в районе Подмосковья, результатом чего стала гибель 71 человека на борту, в том числе 6 членов экипажа.

А уже в следующем месяце ударом стал пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. 60 погибших, в том числе 37 детей – роковое воскресенье по трагической случайности стало, пожалуй, самым страшным в истории, ведь за несколько минут погубило так много детей.

Осенью вся страна скорбела о жертвах трагедии в Керчи - 18-летний студент местного политехнического колледжа начал расстреливать учащихся заведения из ружья, а затем активировал самодельное взрывное устройство, начиненное гвоздями и болтами. После этого его нашли мертвым в библиотеке на втором этаже. Итог трагедии: 20 погибших, около 50 раненых.

Далее последовала трагедия в Соликамске: 22 декабря на строящемся руднике горнорудной шахты четвертого ствола СКРУ-3 компании «Уралкалий» произошел пожар, в результате которого на 364-метровой глубине погибли девять шахтеров. Их тела удалось извлечь на поверхность лишь через три дня. У погибших осталось четверо несовершеннолетних детей, семьи, друзья. Родственники погибших шахтеров получили компенсации в размере 3-х миллионов рублей, однако это не вернуло им близких, и не смягчило боль утраты.

И когда казалось, что ничего хуже уже произойти не сможет, страшным, завершающим ударом стало происшествие в Магнитогорск. В 04:00 утра 31 декабря 2018 года на ул. Карла Маркса, 164 прогремел взрыв. В 9-этажном строении в квартире на втором этаже 8-го подъезда взорвался бытовой газ, в результате чего он обрушился. На данный момент эвакуированы 19 местных жителей, в том числе 7 детей, из-под завалов пока извлечены трое живых, еще четверо погибли. Судьба 78 человек под ударом – их до сих пор не удалось обнаружить. При этом не известно, сколько людей осталось под завалами.

Страшное знамение в Магнитогорске на самом закате уходящего года могло стать предвестником еще более трагичных и пугающих событий. Вполне возможно, что череда техногенных катастроф или же других происшествий, которые обрушились на страну в этом году, и массово унесли жизни многих сотен людей, продолжит рушить Россию в 2019. Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. Тот факт, что Россия начнет его с траура по погибшим людям, не может не тревожить общественность, и вынуждает жить как «на пороховой бочке» - в страхе и ожидании худшего.