«Как кровью залило»: Последствия трагедии в Магнитогорске отразили на Google Maps

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Уже известно о четверых погибших - судьба 68 жильцов злополучного дома остается неизвестной. Трагедия спровоцировала массовые пробки в городе, что символично отразилось на картах онлайн.

Страшная трагедия обрушилась на Россию в последний день 2018, накануне праздников: рано утром около 04:00 в Магнитогорске Челябинской области в жилом 9-этажном доме по адресу Карла Маркса, 164 прогремел взрыв. По предварительной информации, в квартире на втором этаже взорвался бытовой газ. Один из подъездов оказался полностью разрушен, в нем, по данным местных властей, прописаны 110 человек, ещё два подъезда – 7 и 9 - находятся в зоне риска и могут обрушиться в любую секунду. На данный момент известно, что эвакуированы 19 местных жителей, в том числе 7 детей, из-под завалов пока извлечены трое живых человек, еще четверо погибли. Судьба еще 68 жильцов подъезда висит на волоске – их до сих пор не удалось обнаружить. При этом не известно, сколько именно человек осталось под завалами, ведь некоторые уехали на новогодние праздники отдыхать в другие места, к родственникам или знакомым.

СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам». В Магнитогорск вылетели глава Минздрава Вероника Скворцова и МЧС Евгений Зиничев. Очередная массовая трагедия потрясла всю Россию – такого несчастья в канун Нового года никто не ожидал. На данный момент в Магнитогорске введен режим ЧС. Люди по всей стране выражают свои соболезнования семьям пострадавших людей, и уже объявили благотворительные сборы в помощь жителям дома.

В Сети продолжают появляться кадры с места взрыва. Последствия трагедии в Магнитогорске отразили на Google Maps. Авария спровоцировала многочисленные и большие пробки - весь район буквально встал на дорогах, а на онлайн картах уличный трафик отражается во всех спектрах красного. Пользователи соцсетей отметили, что Магнитогорск «как кровью залило» после этой трагедии, что отчетливо отражено даже в приложениях.