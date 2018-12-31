Минздрав: На ЧП в Магнитогорске могут наживаться мошенники

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Минздрав Челябинской области заявляет, что вся помощь пострадавшим от взрыва людям предоставляется бесплатно.

Ведомство заявляет, что могут появиться мошенники, якобы собирающие деньги на лечение и наживающиеся на этом. Минздрав утверждает, что средства на лечение есть, не нужно собирать никаких денег.

Напомним, что сегодня, 31 декабря, около 6 часов утра в Магнитогорске произошел предположительно взрыв газа в девятиэтажном доме. В результате взрыва были обрушены перекрытия в подъезде над аркой между шестым и седьмым подъездами. Повреждено 48 квартир.

Дом, в котором произошло ЧП, находится в центре Магнитогорска, на проспекте Карла Маркса, одном из главных проспектов Правобережного района города. Кроме жилых квартир, в здании размещены офисы многочисленных организаций.

Сообщается, что в настоящее время госпитализированы 3 человека. Амбулаторная помощь оказана еще четверым. Сотрудники МЧС занимаются разборкой завалов. Из-под завалов уже извлечены 10 живых человек. О погибших сообщений на данный момент нет.

Сотрудники МЧС организовали горячую линию. Контактный телефон 8-351-239 99 99. По этому же номеру телефона можно получить помощь психолога.

ФСБ сообщает, что основной версией является взрыв бытового газа. Других версий нет, так как данные, позволяющие предположить иную причину взрыва, отсутствуют.

Подача газа в дом перекрыта. Аварийная бригада газовой службы занимается устранением последствий взрыва. Газоснабжение других домов производится в нормальном режиме.

О взрыве в Магнитогорске был проинформирован Владимир Путин. Он распорядился, чтобы глава МЧС Евгений Зиничев немедленно вылетел на место ЧП. Путин также дал поручение министру здравоохранения Скворцовой проконтролировать оказание медицинской помощи пострадавшим и их родственникам.