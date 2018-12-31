Этот Новый год запомнится надолго: В Магнитогорске обрушился подъезд жилого дома

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Взрыв газа спровоцировал обрушение части здания.

В данный момент на месте происшествия работают спасатели. Уточняется, что обрушение подъезда жилого дома случилось из-за вспышки газа, которая спровоцировала масштабный пожар. Пока информации о пострадавших и жертвах не поступало, однако очевидцы сообщают, что взрыв такой силы и обрушение могло стать причиной смерти жителей квартир, которые расположены рядом с эпицентром инцидента.

Однако пока на месте трагедии нет скорой помощи и медиков, которые могли бы помогать пострадавшим в результате взрыва и обрушения. Местные жители утверждают, что жильцы обрушенного дома этот Новый год запомнится надолго.