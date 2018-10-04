В Питере блогер сделала почти смертельное селфи на крыше ТЦ

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Любительница оригинального селфи просто сорвалась с крыши торгового центра «Галерея 1814», расположенного на проспекте Стачек. Пострадавшей было всего 19 лет.

Желание современной молодежи сделать не только красивое селфи, но еще и довольно экстримальное, порой приводит к трагедии. Так, 19-летняя жительница Санкт-Петербурга решили пополнить свою коллекцию личных фотографий новыми и уникальными кадрами, а для этого она выбрала террасу торгового центра «Галерея 1814», который расположен на проспекте Стачек.

Увлекшись процессом до такой степени, блогерша не заметила, что стоит на самом краю крыши и, не удержавшись, сорвалась вниз. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи доставили пострадавшую в ближайшую больницу, где врачи сообщили о том, что ранения оказались не смертельными. У девушки диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, перелом шеи и ушиб спинного мозга. На данный момент она находится в реанимации, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое.

По данному факту начата проверка сотрудниками правоохранительных органов. Подобные случаи в городе уже происходили, но не всегда любители селфи в них выживали. Так, в Доминикане женщина вылезла из окна автомобиля и записывала откровенное видео. Блогер не заметила дорожного знака и ударилась об него головой — травма оказалась смертельной.