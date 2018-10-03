В Башкирии умер пострадавший при пожаре ребенок

Вчера, 23:01

Известно, что во время пожара погиб мужчина, а 2-х летний ребенок был найден в квартире пострадавший ребенок, которых издавал хрипы и был жив на момент того, как его нашли.

Пожар произошел в Ишимбае, что в Башкирии. Около часа дня в службу МЧС поступил звонок о пожаре. Прибывшая на место группа спасателей обнаружила возгорание в пятиэтажке.

40 взрослых жильцов дома и 15 детей были оперативно эвакуированы.

Дверь в дом, в котором произошло возгорание была закрыта, поэтому сотрудникам МЧС пришлось выламывать дверь. В квартире спасатели обнаружили бездыханное тело 44-летнего мужчины и 2-летнего ребенка, который еще был жив. Ребенок был передан медикам.

По последней информации ребенок пострадавший при пожаре, к сожалению, умер.

Следственный комитет начал проверку этого случая.

Напомним, что более 300 человек эвакуировали из-за пожара в МГУ, а также, в Калуге произошел пожар, при котором погибла одна женщина.