Пожилая женщина умерла на остановке в Кемерово

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Очевидцы заявляют, что изначально женщине просто резко стало плохо.

В среду, 3 октября на остановке в Кемерово умерла пожилая женщина. Произошло все на остановке «Сельхозинститут», что находится на бульваре Строителей в Ленинском районе.

Один из очевидцев сделал фото и выложил его в социальную сеть. На фото видно, что на лавочке лежит тело, накрытое тканью, а рядом стоит трость.

Напомним, что в Санкт-Петербурге в автобусе умер пожилой мужчина, а в Уссурийске тело мертвого мужчины несколько часов лежало около автовокзала.