В Красноярске пробежавшийся по авто пешеход заявил, что его сбили

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Свидетелями инцидента на перекрёстке улицы Сурикова и Марковского стали случайные прохожие. Свои комментарии они уже оставили в городском паблике.

В Красноярске сотрудникам ГИБДД пришлось разбираться с необычным происшествием. Пробежавшийся по капоту остановившегося перед «зеброй» авто пешеход сам позвонил в дорожную полицию и заявил, что его сбили на пешеходном переходе. По свидетельству очевидцев, инспекторами было установлено, что наезд на пешехода никто не совершал и ему ничего не угрожало.

Сейчас представители госавтоинспекции заняты выяснением обстоятельств происшествия, после чего будет принято решение о мерах воздействия на пешехода. Пока точно известно, что происшествие не будут квалифицированно как ДТП.

В Сети возмущенные пользователи уже оценили поступок «резвого пешехода». Многие считают, что такие «выходки на дороге» нельзя оставлять безнаказанными.