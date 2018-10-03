В Адыгее из окна поликлиники выпала 2-летняя девочка

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Это уже четвертый случай в поликлинике Яблоновского поселка с выпадением ребенка. Жители обеспокоены тем, что руководство больницы не принимает никаких мер по предотвращению подобных ситуаций.

Маленькая пациентка на данный момент находится в палате интенсивной терапии Краснодарской краевой детской клинической больницы. 2-летняя девочка пришла со своей матерью на прививку в поликлинику поселка Яблоновского в Адыгее. Мать буквально на две минуты отошла от нее занести карточку в кабинет, а выйдя, не обнаружила своей дочери в коридоре. По ее словам, она слышала плач дочери где-то далеко, но поначалу не могла определить, где точно. Женщина выглянула из окна и обнаружила свою девочку лежащей на боку и плачущей. Ребенок отделался относительно легко - она всего лишь сломала ногу и поцарапала голову. К счастью, обошлось без сотрясения мозга.

Больше всего очевидцев трагедии удивило то, что на окнах детской поликлиники нет решеток, окна открыты нараспашку и никто не наблюдает за маленькими пациентами, которые могли случайно отбиться от родителей. К сожалению, по словам фельдшера скорой помощи везущего мать и дочь в больницу, это уже четвертый случай в данном учреждении здравоохранения и меры не были до сих пор приняты.

Естественно, что мать девочки не снимает с себя вины за произошедшее, но также она желает, чтобы руководство поликлиники позаботилось о безопасности своих пациентов и все-таки поставило решетки на огромные окна или же хотя бы убрало точки доступа к открытому окну, такие как скамейки или столики для новорожденных, в другое место.