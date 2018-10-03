На Сахалине 10-летнего мальчика чуть не убили футбольные ворота

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Любовь к спорту едва не стала причиной смерти ребенка. Медикам удалось спасти 10-летнего мальчика.

В селе Ясное на Сахалине произошло чрезвычайное происшествие, которое едва не стоило 10-летнему мальчику жизни. Во время игры в футбол на паренька упали ворота, которые оказались абсолютно не закреплены.

Железная конструкция упала прямо мальчику на голову, футбольные ворота чуть не убили школьника. После инцидента ребенка доставили в больницу, где специалисты оказали пострадавшему необходимую помощь. Врачи сообщили, что просто чудом ворота не нанесли юному футболисту серьезного ущерба. Ему пришлось всего несколько дней не посещать школу.

Известно, что данное футбольное поле уже давно заброшено в поселке, но, несмотря на это, дети все же играют на нем. Спасли 10-летнего футболиста его же друзья, которые подняли конструкцию и вытащили его оттуда. По данному факту проводится разбирательство сотрудниками полиции.

Подобные случаи уже происходили в стране, но вот виновных найти удавалось не всегда.