Калининградские автомобилисты стоят в восьмибалльных пробках

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Водители в Калининграде жалуются на непреодолимые пробки, которые сковали город 3 октября. Специалисты сообщили, что они уже достигли восьми баллов.

Сегодня, 3 октября, с самого утра в Калининграде произошло несколько серьезных дорожно-транспортных происшествий, которые сковали движение в городе. Сообщается, что первая авария произошла на перекрестке улиц Тихорецкой и Киевской по ходу движения в сторону центра города. В результате этого движение автомобильного транспорта серьезно затруднилось, что привело к образованию многокилометровой пробки в обе стороны.

Следующим непроездным участком стал участок дороги от Озерова в сторону улицы Горького, где дорожно-транспортное происшествие случилось на мосту. Кроме этого, неравнодушные горожане сообщили об аварии, которая случилась на Советском проспекте неподалеку от перекрестка улиц Гайдара и Кошевого.

Напомним, что 3 октября, в Калининградской области объявили штормовое предупреждение. Ожидается усиление западного, северо-западного ветра до 25 м/с. МЧС просит в период усиления ветра не пользоваться личным автотранспортом, не парковать его, а также не находиться самим вблизи деревьев, рекламных щитов, под балконами зданий.