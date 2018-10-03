Стая собак расправилась с кошкой и машиной в Воронеже

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Исцарапанный автомобиль, с многочисленными вмятинами и дефектами - не самым удачным выдалось утро 30 сентября для жительницы микрорайона «Новый Бомбей» на улице 9 Января.

На минувших выходных в Воронеже, выйдя на улицу, молодая мамочка с ужасом обнаружила, что ее автомобиль Lada Largus покрыт многочисленными царапинами, большая часть из которых пришлась на крышу и дверцы, а рядом валялись останки изувеченной кошки. Сначала женина через сообщество «ВКонтакте» обратилась к горожанам с просьбой откликнуться возможных очевидцев расправы над ее авто, однако позже появился видеоролик с камер наружного наблюдения, на которых видно, что это стая бродячих собак расправилась над кошкой и ее машиной. Обезумевшие животные среди ночи гнались за несчастным котом, который решил укрыться на крыше авто, тем самым подставив под удар машину.

В комментариях под роликами жители микрорайона призвали на помощь зоозащитников, попросив их поместить всех бродячих животных в приют, ведь отстреливать их – слишком жестоко, однако местные жители опасаются за свое имущество и здоровье. Один из пользователей отметил, что свора собак уже покушалась на маму с коляской - к счастью, трагедии удалось избежать. Однако скоро завершатся строительные работы неподалеку, рабочие уедут, и кормить псов будет некому, и на что пойдут голодные злые собаки ради пропитания - неизвестно.