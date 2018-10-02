В Саратове около 400 человек эвакуированы из ТЦ из-за пожара

Вчера, 21:32

В торговом центре «Триумф молл» произошел пожар. Известно, что возгорание произошло в одном из кафе, расположенных в ТЦ.

Торговый центр «Триумф молл» находится в Саратове. В шесть часов вечера в службу МЧС поступил звонок с сообщением о пожаре.

По прибытию спасателей были эвакуированы около 400 человек. Сообщается, что в результате пожара пострадал один человек.

Сейчас пожар был успешно потушен.

Сотрудники МЧС смогли определить причину возгорания. Пожар произошел из-за фритюрницы.

Также сообщается, что на юго-востоке Москвы произошел пожар в бомбоубежище, а в Ростове увеличивается площадь природного возгорания.