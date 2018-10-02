Вчера, 20:14

Во вторник, 2 октября в Балтийском море произошел пожар на борту пассажирского парома Regina Seaways.

Пожар уже был потушен, а на пароме восстановили работу одного из двигателей, так что загоревшийся в Балтийском море паром самостоятельно дойдет до Литвы. Однако, для подстраховки весь путь его будет сопровождать спасательное судно.

Известно, что для спасения пассажиров на пароме была инициирована ситуация «Бедствие», но в связи с починкой двигателя и тем, что пожар был удачно потушен ее отменили.

Изначально СМИ продвигали информацию о том, что пожар начался из-за взрыва в магинном отделении, однако, эта информация так и не подтвердилась.

Напомним также, что в Санкт-Петербурге случилась весьма необычная ситуация где автомобиль марки «Газель»

преградил путь парому.