Во вторник, 2 октября в Балтийском море произошел пожар на борту пассажирского парома Regina Seaways.
Пожар уже был потушен, а на пароме восстановили работу одного из двигателей, так что загоревшийся в Балтийском море паром самостоятельно дойдет до Литвы. Однако, для подстраховки весь путь его будет сопровождать спасательное судно.
Известно, что для спасения пассажиров на пароме была инициирована ситуация «Бедствие», но в связи с починкой двигателя и тем, что пожар был удачно потушен ее отменили.
Изначально СМИ продвигали информацию о том, что пожар начался из-за взрыва в магинном отделении, однако, эта информация так и не подтвердилась.
Напомним также, что в Санкт-Петербурге случилась весьма необычная ситуация где автомобиль марки «Газель»
преградил путь парому.