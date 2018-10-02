Горит литовский паром: Обнародована причина пожара в Балтийском море

Вчера, 16:24

В акватории Балтийского моря загорелось судно с 335 людьми на борту. Обнародована причина пожара - возгорание в машинном отделении.

Сегодня 2 октября в Балтийском море произошло чрезвычайное пришествие - на одном из пассажирских судов, которое следовало под флагом Литвы возник пожар, самостоятельно справиться с которым команда судна не смогла. Как сообщали представители морской пассажирской службы, на борту находилось 335 человек, а вот о количестве пострадавших пока не сообщается. Паром шел под литовским флагом, но взрыв произошел в исключительной экномической зоне России, поэтому операцией по спасению руководит именно российская сторона.

По данным, которые предоставила команда судна, огонь появился в машинном отделении. Для спасения пассажиров и экипажа на место трагедии следует два российских корабля и два литовских. По данным, которые предоставил руководитель Морского спасательно-координационного центра «Калининград» Андрей Пермяков, горит литовский паром достаточно далеко от берегов Калининградской области, несмотря на это, российские специалисты полностью взяли на себя координацию спасательной операции.

На борту было 335 пассажиров, всех успели эвакуировать. Сейчас выясняется, есть ли среди них наши туристы.