В Петербурге у 17-летнгей девочки на улице начались роды

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Процесс родов довольно непредсказуем, а иногда и быстротечен. Так, малыш одной их жительниц Санкт-Петербурга попросился на свет прямо на Варшавской улице.

В воскресенье 30 сентября жители Северной столицы стали свидетелями родовой деятельности. Которая началась у 17-летней беременной женщины прямо на улице Варшавской. Неравнодушные прохожие вызвали на место инцидента медиков скорой помощи, которые и доставили мамашу в ближайшую больницу.

Оказалось, что рожать ей еще рано, она находилась на 25-й неделе беременности, но так как родовой процесс был запущен, то малыш появился на свет. Врачи родильного отделения сообщили, что на данный момент состояние молодой мамы можно оценить как удовлетворительное, а вот о данных о малыше нет. Что послужило причиной того, что роды начались так преждевременно тоже неизвестно.