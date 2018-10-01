Адвокаты рассказали о жизни трех сестер Хачатурян на свободе

Вчера, 18:56

Девушки пытаются свыкнуться с новыми условиями жизни, отдыхают дома, пока не строят планов на дальнейшую жизнь, и ждут результаты экспертизы.

Адвокаты рассказали о жизни трех сестер Хачатурян, обвиняющихся в жестокой расправе над 57-летним отцом-тираном на свободе после выхода из СИЗО. Две старшие девушки, Кристина и Ангелина, пока не желают выходить из дома на улицу, и отдыхают в квартирах, несмотря на разрешение суд на прогулки с 9:00 до 21:00. По словам Алексея Паршина и Алексея Липцера, защитников сестер-убийц, девочки пока не размышляют о своем будем и не строят никаких планов, а просто живут и наслаждаются нормальными условиями и общением с родственниками после выхода из СИЗО.

По словам Ярослава Пакулина, младшая Хачатурян сейчас живет в доме матери, и постепенно осваивается жить в новых условиях. На данный момент решается вопрос о переводе девушки в другую школу. Сейчас девушки и их защитники ждут результаты проведенных экспертиз из института имени Сербского. После этого будет назначен еще один перечень необходимых мероприятий, а само следствие растянется на несколько месяцев.

Три сестры Хачатурян в конце июля напали с ножом, молотком и газовым баллончиком на лестничной клетке своего дома на 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Они нанесли ему больше 30 ударов в шею и грудь, которые и стали причиной гибели мужчины. После девушки признались, что отец довел их до отчаянных действий своей жестокостью, ведь он регулярно избивал их, угрожал убийством и даже изнасилованием. Их заключили в разных камерах СИЗО, а на минувшей неделе Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия, и отпустил обвиняемых домой к родственникам. Согласно распоряжению судьи, девушкам запрещено выходить на улицу в ночное время суток, общаться друг с другом и с посторонними людьми.