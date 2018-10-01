В Нижегородской области женщину засыпал горячий асфальт

Вчера, 18:00

Он вывалился из перевернувшегося грузовика, а та, как раз, к несчастью, проходила рядом. Чудеса на российских дорогах продолжаются.

Очередное случилось на территории Краснобаковского района рядом с посёлком Шемахину. Там в Нижегородской области женщину, натурально, засыпал горячий асфальт.

Водитель, который перевозил его по дороге от Нижнего Новгорода до Кирова, не смог совладать с тяжёлым грузовиком.

В результате этого, тот опрокинулся в кювет. Высыпавшийся из него горячий асфальт «накрыл» и проходившую мимо 34-летнюю женщину.

Она получила термические ожоги и незначительные ушибы. Вызванные к месту происшествия медики срочно доставили пострадавшую в районную больницу, чтобы проверить их тяжесть.

К счастью, в этот раз обошлось, и госпитализация не потребовалась.

Информация предоставлена пресс-службой регионального УГИБДД.