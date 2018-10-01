Молодой рабочий погиб на конвейерной ленте в Ульяновской области

Вчера, 18:18

Парень пренебрег правилами безопасности, что стоило ему жизни - его затянуло в работающий механизм.

В воскресенье 30 сентября около 06:00 на конвейерной ленте в Инзенском диатомовом комбинате в Ульяновской области погиб молодой рабочий. Согласно данным от СУ СКР по области, 23-летний мужчина работал на ленточном конвейере, который в один момент забился. Процесс застопорился, и чтобы прочистить систему, рабочий взял лопату, и начал как обычно разгребать породу. Это стандартный процесс, после которого работа продолжилась бы в прежнем режиме, однако сотрудник предприятия предварительно не отключил механизм, как того требует техника безопасности. В процессе очистки он случайно зацепился своей формой за конвейер, и его затянуло внутрь механизма.

Мужчина скончался на месте происшествия. Следователи начали доследственную проверку по факту данной трагедии.