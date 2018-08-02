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Событие уже квалифицировали как покушение на убийство, а сам пострадавший – Виталий Чернявский – находится в медучреждении в тяжелом состоянии.

В Украине автомобиль с депутатом подорвался под Днепром в Каменском, в момент взрыва Volkswagen передвигался по городу, а за рулем находился местный политический деятель. Очевидцы сообщают, что вследствие взрывной волны поблизости с местом происшествия из окон вылетели стекла. В машине вместе с потерпевшим находился пес, который погиб при взрыве.

Чернявского доставили в медучреждение с серьезными травмами, сильно пострадали конечности, которые медики пытаются спасти. Эксперты полагают, что очевидцы событий слышали щелчок детонатора во время взрыва, и обычной поломкой автомобиля происшествие объяснить нельзя. Расследование дела уже инициировано, специалисты работают на месте происшествия.