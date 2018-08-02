«Пик хамства»: Мужчина воровал свежеуложенный асфальт в Омске

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Видео кражи предлагают юзеры показать на местном телевидении, чтобы вычислить вора.

Впечатляющие кадры удалось заснять благодаря бдительности людей, которые смотрят в окна из многоэтажных домов. Автор сообщает, что происшествие произошло в Омске. Мужчина воровал свежеуложенный асфальт набирая его лопатой в ведро. Затем переправлял добычу в машину припаркованную в кустах. После этого продолжал последующие ходки за асфальтом. В комментариях пользователи социальных сетей разделились на две категории. Одни решили ревностно разобраться с вором городского имущества.

«Это не годится такое, что за недопонимание причин ремонта дорог, пик хамста просто и все», «Завтра сам же и влетит в колдобину, которую сам выкопал», «Что за люди пошли. Нет бы сам сделал, а он еще и сделанное людьми обгадил», - написали в комментариях юзеры.

В социальной сети «ВКонтакте» нашлись и защитники мужчины: «Не свежеуложенный, а срезанный старый))) не вводите в заблуждение)))) ул.Котовского», «Подумаешь взял чуть-чуть. Ничего страшного в этом не вижу», «И мне пусть завезет под дом немного».