Погибшие российские журналисты сопротивлялись своим убийцам

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Российские журналисты, которые были убиты в Центральноафриканской Республике, сопротивлялись своим убийцам. Об этом стало известно из заявления местных властей.

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко стали жертвами жестокого нападения бандитов. Преступники пытались завладеть автомобилем журналистов.

На контрольно-пропускном пункте у города Сибю журналистов отговаривали от рискованной поездки. Однако, корреспонденты настояли на своем.

Известно, что по неизвестным причинам, журналисты не предупредили о своих планах дипмиссию. Вез их частный водитель.

На расстоянии 32 километров от города они встретились с группой неизвестных в тюрбанах, Они не говорили ни на французском, ни на санго.

Бандиты хотели захватить машину, но журналисты вступили в противоборство с вооруженными людьми и были расстреляны. Водителю удалось сбежать с места трагедии.

У погибших, по данным следственной группы, при себе не оказалось документов, подтверждающих их личности. Врачи, которые обследовали тела, сообщили, что у погибших обнаружены только огнестрельные ранения.

Погибли россияне во вторник, 31 июля. Следствие ведут местная полиция, сотрудники миссии ООН и посольство России.