В Петербурге охрана магазина задержала мужчину-подъюбочника

Сегодня, 21:06

29-летняя девушка пришла в магазин за покупками, однако, ее покой нарушил человек, сфотографировавший ее интимные места.

В Петербурге женщина обратилась в полицию с заявлением о том, что в гипермаркете, когда она совершала покупки, то почувствовала, как что-то дотронулось до ее юбки. Она не придала этому значения до того момента, как к ней подошли сотрудники магазина и объяснили, что охрана задержала молодого человека, который под юбкой у женщины что-то сфотографировал.

Когда они встретились, парень объяснил, что при виде девушки у него появилось необъяснимое сексуальное желание, которое он не мог воплотить в жизнь, потому и решил оставить себе на память «хотя бы фото».

Женщина потребовала удалить их, что мужчину-подъюбочника расстроило, но он незамедлительно это сделал, чтобы не быть повторно задержанным. Его отпустили под обязательную явку в полицию.

Данный поступок практически невозможно объяснить. Возможно, что резкий выброс гормонов так повлиял на решение молодого человека, ведь ранее он не был замечен за правонарушениями. В таком случае, женщины и правда творят с мозгом мужчины немыслимые чудеса.