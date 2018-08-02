Под Вологдой на День ВДВ даже Дед Мороз прыгнул с парашютом

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Считается, что его вотчина находится именно в этой области. Поэтому, грех не поучаствовать в празднике.

Под Вологдой на День ВДВ даже Дед Мороз решил испробовать себя в качестве десантника, и прыгнул с парашютом. Это произошло на аэродроме Труфаново. В сети появилось видео.

Здесь празднование Дня района решили совместить с празднованием Дня ВДВ. Этой инициативе два года и, похоже, она приживётся. Довольны все.

Любого желающего Дед Мороз мог взять с собой в полёт, правда, без прыжков с неба. Таковых было, понятно, хоть отбавляй.

В ходе праздника его гостям показали различные виды вооружений, авиационной и военной техники. Также работала полевая кухня, и проводился розыгрыш призов.

Таким образом, сегодня Дед Мороз, некоторым образом, присоединился к ВДВ, совершив свой первый прыжок. Он делал его с инструктором.

После этого главный волшебник государства описал свои эмоции в аккаунте. Он сказал, что прыгнул с высоты 2200 метров. Дед Мороз проинформировал, что волшебная тройка также придаёт необычные ощущения, но, находясь в свободном полёте, эмоции становятся просто непередаваемыми.

Ряд его подписчиков уже предположили, что теперь за Арктику мы можем быть совершенно спокойными. Если там появится неприятель, туда незамедлительно высадится Дед Мороз.

И покажет ворогу и его технике то, что на себе почувствовали немцы под Москвой.