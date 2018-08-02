В Казани в автобусе подрались контролер и пассажирка

Сегодня, 17:54

Пьяная женщина стала оскорблять работницу и обзывать ее близких не лестными словами.

В Казани пассажиры, находящиеся в автобусе №91 сняли на видео потасовки контроллера и пассажирки. По словам очевидцев, вторая была в состоянии алкогольного опьянения и с пустого места принялась оскорблять контролера и ее близких. Также она в чем-то обвиняла женщину. Та не выдержала и вызвала полицию, но неадекватная пассажирка напала на нее и пнула в живот. После этого контролер схватила хулиганку за волосы и удерживала ее, пока та не успокоится, но, естественно, это еще больше взбудоражило дебоширку и они подрались. Даже после того, как женщин разняли, они продолжили драку.



Также сообщается, что пассажирка была высажена на одной из станций для того, чтобы ее забрали правоохранительные органы, но та скрылась и обнаружить ее пока не удалось. Оскорбленная работница автобуса подала заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что в Петербурге подрались две пассажирки из-за того, что была слишком долгая остановка. Сначала они попытались напасть на водителя, а потом продолжили ссориться между собой.