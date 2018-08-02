«За ВДВ»: Пьяный туляк с парашютом «приземлился» у вечного огня

Сегодня, 17:48

Видео инцидента возмутило и расстроило настоящих десантников, которые опозорены подобными выходками псевдовояк.

Пьяный туляк с парашютом «приземлился» у вечного огня. Видео инцидента появилось в социальной сети, после того, как мужчину приметили в ошметках летательного приспособления. Оказалось, что с криками «За ВДВ» туляк решил не нарушать традицию эпатировать россиян и порадовал общественность странным и ненужным поступком.

При этом он активно вызывал на разговор прохожих. Финалом путешествия мужчины стала поездка с полицейскими в отделение, где с ним далее провели воспитательно-профилактическую работу. Жители города обеспокоены происходящим, поскольку подобные личности несут вред горожанам и могут стать очагом опасной ситуации. Настоящие же десантники выразили негодование и разочарование всем тем, кто портит праздник и очерняет его в глазах россиян. На данный момент, 2 августа и День Воздушно-десантных войск стали синонимом слов: пьяный, берет, фонтан.