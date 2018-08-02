Похитившая кота Бегемота женщина пояснила свой поступок

Сегодня, 17:59

Животное является живым символом в «Доме Булгакова» на Большой Садовой в Москве. Оно сначала исчезло, а вчера вечером оказалось подброшенным.

Женщина, похитившая 6-килограммового кота Бегемота, пояснила свой поступок. Она считает, что животное выглядело неухоженным и явно нуждалось в любви и ласке.

Москвичка искренне считала, что страдания Бегемота вызваны тем, что у него отсутствует стилист и диетолог. Она решила поправить ситуацию.

Работники музея сообщили, что этот «сотрудник», причём штатный, заботой, лаской и кормом никак не обделён. Они готовы предоставить соответствующие доказательства.

Пока достоверно не известно, как кот смог исчезнуть из музея, который не покидал с 2005 года. Он чувствовал себя там полноправным, нет не экспонатом, хозяином.