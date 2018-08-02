Опубликовано фото автомобиля убитых в ЦАР журналистов

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Машина была изуродована пулями и помята, мужчины, находившиеся в ней, погибли все, кроме водителя.

В сети появилось фото автомобиля марки Mitsubishi, которое по предварительным данным принадлежало убитым в ЦАР журналистам. На снимке отчетливо видны выстрелы в лобовое стекло. СМИ сообщили, что из посольства уже пришло подтверждение того, что автомобиль был именно убитых сотрудников средств массовой информации.

Убийство военного корреспондента Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева произошло 30 июля и до сих пор не утихают споры, по какой причине они были расстреляны. Первая версия гласит, что это был лишь политзаказ, чтобы устранит неугодных российскому режиму вольнодумцев-журналистов, а другая, что это было обыкновенное ограбление изголодавшимися африканцами.

Большинство придерживается именно второй версии, так как отправиться ночью в одиночку снимать фрагменты документального фильма по территории Центральноафриканской республики по крайней мере было глупо. Также вызывает вопросы и тот факт, что журналисты не уведомили правительство, что отправляются на съемки и, следовательно, не получили гарантированную защиту и охрану. Российское посольство пожимает плечами. Если корреспонденты отправились в путешествие обходными путями, то очень трудно привлечь к ответственности африканских грабителей.