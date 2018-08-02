Эксперты: Погибших в ЦАР журналистов могли убить грабители

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Отсутствие телесных повреждений и доказательств пыток наталкивает на мысль, что Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко не держали с целью истязания. По другим признакам преступления и свидетельствам выжившего водителя – версия совсем другая.

Эксперты Министерства по коммуникациям африканской Республики считают, что погибших в ЦАР журналистов могли убить грабители в момент сопротивления. На сотрудников СМИ якобы напали бандиты и пытались отобрать автомобиль, но после несогласия преступники решили расправиться с жертвами нападения. Как при этом удалось выжить водителю – неизвестно, но версия с побегом – пока единственная.

Блогер Слава Рабинович убежден, что абсолютно точно знает имена заказчиков такого резонансного убийства и может их назвать. По его словам, ими являются президент Владимир Путин и предприниматель Евгений Пригожин, которых эксперт назвал серийными убийцами. Журналисты направлялись для осуществления съемок в зону, где располагается месторождение, имеющее интерес со стороны российских бизнесменов.