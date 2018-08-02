«Страшная смерть»: В Москве мужчина погиб из-за падения на туалетный ерш

Сегодня, 13:07

Неосторожность погубила 60-летнего пенсионера и стала жестоким уроком для людей.

Цивилизация не сделала жизнь лучше и удобнее, погоня за красотой и чистотой закончилась летально. В Москве мужчина погиб из-за падения на туалетный ерш. Страшная смерть настигла мужчину. Попытки помочь ему сделали хирурги из столичной клиники. Однако надежды медиков не оправдались. Хирургам пришлось буквально «открыть человеческий череп», пытаясь удалить кисть, которая пронзила ему голову через правый глаз.

Врачи пытались удалить часть пластикового туалетного ерша, но затея не увенчалась успехом. Состояние мужчины сначала было крайне тяжелым, но спасти неизвестного старика не удалось. Страшная смерть настигла его в больничной палате отделения реанимации.