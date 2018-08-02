Неизвестный лайнер едва не столкнулся с самолетом iFly Анталья-Москва

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Неожиданное приближение странного объекта не запутало командира и он принял решение сбросить высоту, что спасло жизни пассажиров.

Стало известно, что самолет Анталья-Москва максимально сблизился на опасное расстояние с неопределенным объектом. Два названных воздушных средства смогли обойти друг друга, однако в поле зрения самолета авиакомпании iFly странный истребитель не попал. Инцидент произошел над Черным морем, неопознанный объект смог уйти также быстро как и появился.

Ситуацию обещают изучить эксперты. Конспирологи настаивают на очередной атаке НЛО. Не смотря на то, что неизвестный лайнер едва не столкнулся с самолетом, человеческих жертв удалось избежать.