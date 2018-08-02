Трагедия, связанная с алкогольным отравлением опасным коктейлем, произошла в ночь на 29 июля.
Правоохранительные органы рассказали, что в Старом Осколе 18-летний юноша умер от смешанного с пивом спирта. Случай произошел после алкогольных посиделок с приятелями погибшего.
Известно, что на вечеринке было много чистого спирта и пива, а о закуске молодые люди не подумали. Застолье сопровождалось чрезмерным употреблением алкоголя и просмотром телевизора.
Парня обнаружили мертвым с утра. Друзья юноши не смогли разбудить своего приятеля, поэтому сразу вызвали скорую и полицию.
На данный момент обстоятельства смерти проверяют следователи.
Ранее сообщалось, что уроженка Старого Оскола умерла от турецкого алкогольного напитка, который содержал метиловый спирт.