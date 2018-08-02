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Трагедия, связанная с алкогольным отравлением опасным коктейлем, произошла в ночь на 29 июля.

Правоохранительные органы рассказали, что в Старом Осколе 18-летний юноша умер от смешанного с пивом спирта. Случай произошел после алкогольных посиделок с приятелями погибшего.

Известно, что на вечеринке было много чистого спирта и пива, а о закуске молодые люди не подумали. Застолье сопровождалось чрезмерным употреблением алкоголя и просмотром телевизора.

Парня обнаружили мертвым с утра. Друзья юноши не смогли разбудить своего приятеля, поэтому сразу вызвали скорую и полицию.

На данный момент обстоятельства смерти проверяют следователи.

Ранее сообщалось, что уроженка Старого Оскола умерла от турецкого алкогольного напитка, который содержал метиловый спирт.